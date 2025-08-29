El tiempo en Las Cabezas de San Juan: previsión meteorológica para hoy, viernes 29 de agosto

El día de hoy, 29 de agosto de 2025, Las Cabezas de San Juan disfrutará de un tiempo mayormente despejado, con cielos limpios que permitirán que el sol brille intensamente durante la mayor parte del día. Desde la madrugada hasta la tarde, se espera que las temperaturas oscilen entre los 22°C y 31°C, alcanzando su punto máximo alrededor de las 17:00 horas. Este calor será ideal para actividades al aire libre, aunque se recomienda mantenerse hidratado y protegerse del sol, especialmente durante las horas más cálidas.

La humedad relativa variará a lo largo del día, comenzando en un 71% por la mañana y disminuyendo gradualmente hasta alcanzar un 27% en las horas de mayor calor. Esta disminución en la humedad contribuirá a que la sensación térmica sea más agradable, aunque se aconseja tener precaución con la exposición prolongada al sol.

En cuanto al viento, se prevé que sople principalmente del oeste y noroeste, con velocidades que oscilarán entre 4 y 23 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en la tarde, alcanzando hasta 36 km/h, lo que podría proporcionar un alivio temporal del calor. Sin embargo, es importante tener en cuenta que estas ráfagas podrían ser más intensas en áreas abiertas.

No se anticipa precipitación a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco, ideal para disfrutar de actividades al aire libre, como paseos por el campo o reuniones familiares en jardines.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 20°C hacia las 20:00 horas. El cielo seguirá despejado, permitiendo disfrutar de un hermoso atardecer a las 20:56 horas, momento en el que los colores del ocaso ofrecerán un espectáculo visual digno de admirar.

En resumen, el tiempo de hoy en Las Cabezas de San Juan se presenta como una jornada perfecta para disfrutar del aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y vientos moderados. Se recomienda aprovechar al máximo este día soleado, manteniendo siempre precauciones ante el calor.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-28T20:57:12.