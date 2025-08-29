El tiempo en Bormujos: previsión meteorológica para hoy, viernes 29 de agosto

El día de hoy, 29 de agosto de 2025, Bormujos se presenta con un tiempo mayormente favorable, ideal para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, con temperaturas que comenzarán en torno a los 23 grados a las 00:00 horas, descendiendo gradualmente a 22 grados a la 01:00 y alcanzando los 21 grados a las 02:00. A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura continúe su descenso, llegando a los 20 grados a las 03:00 y 19 grados a las 04:00.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 39% a la medianoche y aumentando ligeramente hasta un 49% a las 04:00. Esto sugiere un ambiente relativamente seco, lo que contribuirá a la sensación de confort durante el día. A partir de las 05:00, la temperatura comenzará a estabilizarse en torno a los 18 grados, manteniéndose en este rango hasta las 07:00.

Durante las horas centrales del día, se anticipa un ligero aumento en la temperatura, alcanzando un máximo de 32 grados a las 17:00. Este incremento se verá acompañado de un cielo que, aunque mayormente despejado, presentará algunas nubes altas a partir de las 06:00, que se mantendrán durante gran parte de la jornada. Sin embargo, no se prevén precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% a lo largo del día.

El viento soplará desde el oeste, con velocidades que oscilarán entre los 10 y 22 km/h, alcanzando su máxima intensidad a las 20:00, cuando se espera que la velocidad del viento sea de 22 km/h. Esto podría proporcionar un alivio agradable ante las temperaturas más cálidas de la tarde.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 31 grados a las 19:00 y bajando a 30 grados a las 21:00. La humedad relativa también aumentará, alcanzando un 37% a las 22:00 y un 42% a las 23:00, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más cálida.

En resumen, el día en Bormujos se presenta como una jornada cálida y mayormente soleada, ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con un viento moderado que ayudará a mitigar el calor en las horas más cálidas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-28T20:57:12.