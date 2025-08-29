El tiempo en Bailén: previsión meteorológica para hoy, viernes 29 de agosto

El día de hoy, 29 de agosto de 2025, Bailén se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 23 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura irá descendiendo ligeramente, alcanzando los 22 grados a la 1 de la tarde.

Durante la tarde, se espera un ligero aumento en la temperatura, que alcanzará su punto máximo alrededor de las 4 de la tarde, con valores que podrían llegar hasta los 32 grados . Este calor será acompañado por una humedad relativa que oscilará entre el 18% y el 34%, lo que podría generar una sensación térmica algo más elevada, especialmente en las horas centrales del día.

El viento soplará del suroeste, con velocidades que variarán entre 9 y 18 km/h. A lo largo de la jornada, se prevén rachas que podrían alcanzar hasta los 34 km/h, especialmente en las horas de la tarde. Este viento, aunque moderado, puede proporcionar un alivio temporal del calor, especialmente en las áreas más abiertas de la ciudad.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se espera un día completamente seco, con un 0% de probabilidad de lluvia en cualquier momento del día. Esto significa que no habrá interrupciones por lluvias, lo que es ideal para actividades al aire libre y eventos programados en la localidad.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 25 grados hacia las 11 de la noche. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de una hermosa vista del firmamento estrellado.

Es importante recordar que, aunque el tiempo será mayormente favorable, se recomienda a los ciudadanos mantenerse hidratados y protegerse del sol durante las horas más calurosas del día. Con un tiempo tan propicio, Bailén se prepara para un día lleno de actividades y oportunidades para disfrutar del aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-28T20:57:12.