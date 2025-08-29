El tiempo en Baeza: previsión meteorológica para hoy, viernes 29 de agosto

El día de hoy, 29 de agosto de 2025, Baeza se verá favorecida por un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 22 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando los 21 grados a la 1 de la madrugada y manteniéndose en torno a los 20 grados durante las horas más frescas de la madrugada.

A partir de las 6 de la mañana, el termómetro comenzará a descender hasta los 18 grados, pero a medida que el sol se eleve en el horizonte, las temperaturas comenzarán a recuperarse rápidamente. Para el mediodía, se anticipa que la temperatura alcance los 26 grados, y durante la tarde, especialmente entre las 4 y las 6, se espera un pico de 28 grados, lo que hará que el ambiente sea cálido y propicio para actividades al aire libre.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 25% por la mañana y aumentando gradualmente hasta un 34% por la tarde. Esto significa que, aunque el día será caluroso, la sensación térmica no será excesivamente sofocante, lo que permitirá disfrutar de la jornada sin incomodidades.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el oeste a una velocidad de entre 8 y 15 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 33 km/h en las horas más activas de la tarde. Este viento moderado ayudará a refrescar el ambiente, especialmente en las horas más cálidas del día.

No se esperan precipitaciones a lo largo de la jornada, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero. Esto significa que los planes al aire libre, como paseos por el casco histórico de Baeza o actividades en los parques, no se verán afectados por el tiempo.

El orto se producirá a las 7:41 y el ocaso a las 20:47, lo que brinda una buena cantidad de luz solar para disfrutar de la tarde. En resumen, hoy será un día ideal para disfrutar de la belleza de Baeza, con un tiempo cálido, cielos despejados y una brisa suave que hará que la experiencia sea aún más placentera.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-28T20:57:12.