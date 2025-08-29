El tiempo en Baena: previsión meteorológica para hoy, viernes 29 de agosto

El día de hoy, 29 de agosto de 2025, Baena se presenta con un tiempo mayormente despejado y poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 22 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando un máximo de 31 grados en las horas centrales, ideal para actividades al aire libre.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 56% y descendiendo hasta un 21% por la tarde. Esto sugiere que, aunque el calor será notable, la sensación de bochorno no será excesiva, lo que contribuirá a un día más placentero. Sin embargo, es recomendable mantenerse hidratado y protegerse del sol durante las horas de mayor radiación.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 20 km/h en las primeras horas, aumentando gradualmente hasta alcanzar rachas de hasta 36 km/h por la tarde. Este viento, aunque moderado, puede proporcionar un alivio ante las altas temperaturas, especialmente en las zonas más expuestas.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto significa que las actividades al aire libre, como paseos, deportes o reuniones familiares, podrán llevarse a cabo sin preocupaciones por el tiempo. La visibilidad será óptima, lo que permitirá disfrutar de los paisajes y la belleza natural de la región.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 26 grados hacia las 23:00 horas. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de una hermosa vista del atardecer, que se espera que ocurra alrededor de las 20:50 horas. La noche se presentará tranquila, ideal para disfrutar de actividades nocturnas al aire libre.

En resumen, el tiempo en Baena para hoy es perfecto para disfrutar de un día soleado y cálido, con condiciones ideales para actividades al aire libre y un ambiente agradable que invitará a salir y disfrutar de la naturaleza.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-28T20:57:12.