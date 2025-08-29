El tiempo en Andújar: previsión meteorológica para hoy, viernes 29 de agosto

El día de hoy, 29 de agosto de 2025, Andújar se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, con temperaturas que comenzarán en torno a los 22 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando un mínimo de 16 grados en las horas más frescas de la tarde.

La humedad relativa será variable, comenzando en un 30% por la mañana y aumentando gradualmente hasta un 80% en las horas de la tarde. Esto podría generar una sensación de calor moderada, especialmente durante las horas centrales del día, cuando la temperatura alcanzará su punto máximo de 33 grados . Sin embargo, la combinación de un cielo despejado y una brisa suave hará que la sensación térmica sea más llevadera.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el oeste-noroeste, con velocidades que oscilarán entre 6 y 20 km/h. Durante las horas de mayor actividad, especialmente entre las 14:00 y las 16:00, se registrarán rachas más intensas, alcanzando hasta 37 km/h. Esta brisa proporcionará un alivio ante el calor, haciendo que las actividades al aire libre sean más placenteras.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que los planes al aire libre no se verán afectados por la lluvia. La probabilidad de precipitación es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco. Las condiciones climáticas son ideales para disfrutar de actividades al aire libre, como paseos por el campo o reuniones familiares en parques.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 25 grados hacia el ocaso, que se producirá a las 20:50. La visibilidad será excelente durante todo el día, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer.

En resumen, Andújar disfrutará de un día soleado y cálido, con temperaturas agradables y un viento moderado que hará que la jornada sea ideal para actividades al aire libre. Es un buen momento para aprovechar el tiempo y disfrutar de la belleza natural de la región.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-28T20:57:12.