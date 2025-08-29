El tiempo en Aljaraque: previsión meteorológica para hoy, viernes 29 de agosto

El día de hoy, 29 de agosto de 2025, Aljaraque se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, con temperaturas que comenzarán en torno a los 22 grados . A medida que avance el día, se espera que las temperaturas alcancen su punto máximo, llegando a los 30 grados en las horas centrales, lo que sugiere un tiempo cálido y propicio para actividades al aire libre.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 51% por la mañana y descendiendo a un 34% hacia la tarde. Esto contribuirá a que la sensación térmica sea más agradable, a pesar del calor. Sin embargo, es importante recordar que, aunque el día será mayormente soleado, se prevén algunas nubes altas que podrían aparecer en la tarde, pero sin afectar significativamente la luminosidad del día.

En cuanto al viento, se registrarán rachas moderadas que oscilarán entre los 19 y 39 km/h, predominando del noroeste. Este viento fresco ayudará a mitigar la sensación de calor, especialmente en las horas más cálidas del día. Las rachas más intensas se esperan en la mañana y la tarde, lo que podría ser un alivio para quienes se encuentren al aire libre.

No se anticipa precipitación en el día de hoy, con un 0% de probabilidad de lluvia, lo que significa que no habrá interrupciones por mal tiempo. Esto es ideal para quienes planean actividades al aire libre, como paseos, deportes o reuniones familiares. La visibilidad será óptima, permitiendo disfrutar de los paisajes y la belleza natural de Aljaraque.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 26 grados hacia el final del día. El cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso previsto para las 21:01. La noche se presentará tranquila y fresca, ideal para disfrutar de actividades nocturnas al aire libre.

En resumen, el tiempo en Aljaraque para hoy es perfecto para disfrutar de un día soleado, con temperaturas cálidas, viento moderado y sin posibilidad de lluvia, lo que promete un día agradable para todos los habitantes y visitantes de la localidad.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-28T20:57:12.