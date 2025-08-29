El tiempo en Alcalá la Real: previsión meteorológica para hoy, viernes 29 de agosto

Hoy, 29 de agosto de 2025, Alcalá la Real se presenta con un tiempo mayormente despejado a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que permitirá disfrutar de un sol radiante. Las temperaturas comenzarán en torno a los 18 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente hasta los 15 grados en las primeras horas del día, antes de comenzar a ascender nuevamente.

A medida que avance la jornada, se espera que las temperaturas alcancen su punto máximo en torno a las 15:00 horas, donde se prevé que el termómetro marque alrededor de 25 grados. Este aumento en la temperatura se verá acompañado de una ligera disminución en la humedad relativa, que pasará del 69% en la madrugada a un 29% hacia la tarde, lo que contribuirá a una sensación de calor más agradable.

El viento será otro factor a tener en cuenta. Durante la mañana, se registrarán vientos suaves del oeste con velocidades de hasta 12 km/h, que irán aumentando a medida que el día avance. En las horas centrales de la tarde, se anticipan rachas de viento del noroeste que podrían alcanzar hasta 37 km/h, lo que podría proporcionar un alivio ante el calor, especialmente en las zonas más expuestas.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que sea nula a lo largo del día, lo que significa que no habrá lluvias que interrumpan las actividades al aire libre. Esta ausencia de precipitaciones, combinada con el cielo despejado, hace de hoy un día ideal para disfrutar de actividades al exterior, como paseos, deportes o simplemente relajarse en un parque.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 22 grados hacia las 21:00 horas. El cielo seguirá despejado, permitiendo disfrutar de un hermoso atardecer que se producirá a las 20:49 horas. La noche se presentará fresca, con temperaturas que rondarán los 18 grados a medianoche.

En resumen, el tiempo en Alcalá la Real para hoy es perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y vientos moderados que aportarán frescura a la jornada.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-28T20:57:12.