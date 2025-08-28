El tiempo en El Viso del Alcor: previsión meteorológica para hoy, jueves 28 de agosto

El Viso del Alcor se prepara para un día mayormente despejado este 28 de agosto de 2025, con temperaturas que oscilarán entre los 18 y 31 grados a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, los cielos se mantendrán despejados, permitiendo que el sol brille intensamente. A medida que avance el día, las temperaturas alcanzarán su punto máximo alrededor de las 16:00 horas, cuando se espera que el termómetro marque 31 grados.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 65% por la mañana y descendiendo hasta un 22% en las horas más cálidas. Esto sugiere que, aunque el calor será notable, la sensación de bochorno no será excesiva, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre con mayor comodidad.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur y suroeste, con velocidades que variarán entre 12 y 32 km/h. Las rachas más fuertes se sentirán durante la tarde, alcanzando hasta 50 km/h, lo que podría generar una sensación refrescante en medio del calor. Es recomendable que los ciudadanos tomen precauciones si planean estar al aire libre, especialmente en áreas expuestas, ya que el viento podría ser un factor a considerar.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que refuerza la idea de un tiempo ideal para disfrutar de actividades al aire libre. La probabilidad de lluvia es nula, lo que significa que no habrá interrupciones por mal tiempo. Este clima seco y soleado es perfecto para quienes deseen realizar paseos, deportes o simplemente disfrutar de un día en el parque.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 24 grados hacia las 23:00 horas. Los cielos seguirán despejados, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el sol ocultándose a las 20:57 horas. La noche se presentará fresca, ideal para salir a cenar o disfrutar de actividades nocturnas.

En resumen, el día en El Viso del Alcor se perfila como uno de esos días perfectos de verano, donde el sol y el calor serán los protagonistas, acompañados de un viento que aportará un toque de frescura. Es un momento ideal para disfrutar de la naturaleza y de la vida al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-27T20:57:12.