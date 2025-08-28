El tiempo en Utrera: previsión meteorológica para hoy, jueves 28 de agosto
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Utrera según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 28 de agosto de 2025, Utrera se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá con nubes altas, pero a medida que avance el día, se espera que estas den paso a un cielo completamente despejado. Las temperaturas oscilarán entre los 22 grados al inicio del día y alcanzarán un máximo de 31 grados en las horas más cálidas de la tarde.
La humedad relativa será moderada, comenzando en un 66% por la mañana y disminuyendo gradualmente hasta situarse en torno al 24% por la tarde. Esto sugiere que, aunque la sensación de calor será notable, el ambiente no se sentirá excesivamente húmedo, lo que contribuirá a una sensación térmica más llevadera.
En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur, con velocidades que variarán a lo largo del día. Por la mañana, se registrarán ráfagas de hasta 15 km/h, aumentando a medida que el día avanza, alcanzando picos de hasta 51 km/h por la tarde. Este viento, aunque fuerte, será refrescante y ayudará a mitigar la sensación de calor en las horas más calurosas.
No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que las actividades al aire libre podrán llevarse a cabo sin inconvenientes. La probabilidad de lluvia es nula, lo que es una excelente noticia para aquellos que planean disfrutar de un día en el campo o realizar actividades deportivas.
El orto se producirá a las 07:50, brindando luz natural desde temprano, mientras que el ocaso se espera para las 20:57, lo que permitirá disfrutar de una larga jornada de luz. Este clima favorable es ideal para disfrutar de paseos, reuniones familiares o cualquier actividad que requiera de un buen tiempo.
En resumen, Utrera disfrutará de un día soleado y cálido, con temperaturas agradables y un viento que, aunque fuerte, aportará frescura. Es un día perfecto para salir y aprovechar al máximo lo que la naturaleza tiene para ofrecer.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-27T20:57:12.
