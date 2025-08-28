El tiempo en Úbeda: previsión meteorológica para hoy, jueves 28 de agosto

El día de hoy, 28 de agosto de 2025, se presenta con un tiempo mayormente despejado en Úbeda, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 25 grados . A medida que avance el día, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando un máximo de 29 grados en las horas más cálidas de la tarde.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 36% por la mañana y aumentando gradualmente hasta un 71% en la tarde. Esto podría generar una sensación de calor más intensa, especialmente durante las horas centrales del día. Sin embargo, la ausencia de precipitaciones, con un 0% de probabilidad de lluvia, asegura que no habrá interrupciones en las actividades al aire libre.

El viento soplará del oeste, con velocidades que oscilarán entre los 11 y 24 km/h en las primeras horas, aumentando a medida que avanza el día. Se prevén ráfagas que podrían alcanzar hasta 42 km/h, especialmente en la tarde, lo que podría proporcionar un alivio momentáneo del calor. Este viento, aunque moderado, puede ser un factor a tener en cuenta para quienes planeen actividades al aire libre, ya que podría generar una sensación térmica más fresca en comparación con la temperatura real.

A lo largo de la tarde, las temperaturas se mantendrán agradables, con valores alrededor de 28 grados , lo que invita a disfrutar de paseos y actividades al aire libre. Sin embargo, es recomendable mantenerse hidratado y protegerse del sol, ya que la radiación solar puede ser intensa en esta época del año.

En resumen, el tiempo en Úbeda para hoy se presenta ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con un cielo despejado, temperaturas cálidas y un viento moderado que aportará frescura. No se prevén lluvias, lo que garantiza un día soleado y agradable para todos los habitantes y visitantes de la ciudad.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-27T20:57:12.