El tiempo en Tomares: previsión meteorológica para hoy, jueves 28 de agosto

El día de hoy, 28 de agosto de 2025, Tomares se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, con temperaturas que comenzarán en torno a los 24 grados a las 00:00 horas y descenderán gradualmente hasta alcanzar los 22 grados a las 03:00 horas. A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura se estabilice en torno a los 23 grados, proporcionando un inicio de día cálido y cómodo.

A lo largo de la mañana y la tarde, el cielo seguirá despejado, lo que favorecerá la acumulación de calor. Las temperaturas alcanzarán su punto máximo en torno a las 16:00 horas, donde se prevé que el termómetro marque hasta 30 grados . Este calor será acompañado por una humedad relativa que oscilará entre el 26% y el 36%, lo que puede hacer que la sensación térmica sea un poco más intensa, especialmente durante las horas centrales del día.

En cuanto al viento, se registrarán rachas moderadas, con velocidades que oscilarán entre 6 y 17 km/h en las primeras horas, aumentando a medida que avance el día. Las direcciones del viento variarán, predominando del oeste y noroeste, lo que puede aportar algo de frescura en momentos puntuales, especialmente durante la tarde. Las rachas más fuertes se esperan entre las 10:00 y las 14:00 horas, alcanzando hasta 35 km/h, lo que podría ser notable para quienes se encuentren al aire libre.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% en todos los periodos. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que es ideal para actividades al aire libre, paseos y encuentros familiares. La puesta de sol se producirá a las 20:58 horas, ofreciendo un espectáculo visual en el horizonte, con un cielo que se mantendrá despejado.

En resumen, el tiempo en Tomares para hoy se presenta como una jornada ideal para disfrutar del aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y vientos moderados que aportarán un toque de frescura. Se recomienda a los ciudadanos aprovechar el buen tiempo, manteniéndose hidratados y protegiéndose del sol durante las horas más calurosas del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-27T20:57:12.