El tiempo en San Juan de Aznalfarache: previsión meteorológica para hoy, jueves 28 de agosto

El día de hoy, 28 de agosto de 2025, San Juan de Aznalfarache se presenta con un tiempo mayormente despejado y poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con algunas nubes dispersas que no afectarán la visibilidad ni la luminosidad del día. Las temperaturas comenzarán en torno a los 24 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 23 grados a la 01:00, y manteniéndose en torno a los 22 grados durante las primeras horas del día.

A medida que avance la jornada, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando los 21 grados a las 04:00 y 20 grados a las 05:00. Sin embargo, a partir de las 10:00 horas, las temperaturas comenzarán a recuperarse, alcanzando los 22 grados a las 10:00 y subiendo hasta los 30 grados entre las 15:00 y las 16:00 horas, lo que sugiere un día cálido y soleado. La máxima se registrará a las 15:00 y 16:00 horas, con 30 grados, y se mantendrá en torno a los 29 grados hasta las 20:00 horas.

La humedad relativa variará a lo largo del día, comenzando en un 58% a las 00:00 horas y alcanzando su punto más bajo del 30% a las 15:00 horas, lo que contribuirá a una sensación térmica más cálida. A medida que la tarde avance, la humedad aumentará ligeramente, alcanzando un 36% hacia las 21:00 horas.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el oeste y suroeste, con velocidades que oscilarán entre 6 y 17 km/h en las primeras horas, aumentando a 35 km/h en las horas centrales del día. Esta brisa moderada proporcionará un alivio ante las altas temperaturas, especialmente durante las horas más cálidas.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, con una probabilidad de lluvia del 0% en todos los periodos. Esto significa que las actividades al aire libre podrán llevarse a cabo sin inconvenientes. El orto se producirá a las 07:50 y el ocaso a las 20:58, brindando una larga jornada de luz solar.

En resumen, hoy será un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre en San Juan de Aznalfarache, con un tiempo cálido, cielos despejados y una brisa agradable que hará que la temperatura sea más llevadera.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-27T20:57:12.