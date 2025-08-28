El tiempo en La Rinconada: previsión meteorológica para hoy, jueves 28 de agosto

La jornada del 28 de agosto de 2025 en La Rinconada se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un día soleado y agradable. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 24 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura se mantendrá estable, alcanzando los 24 grados a la 1 de la madrugada y descendiendo ligeramente a 22 grados a las 3 de la madrugada.

La tarde será cálida, con temperaturas que oscilarán entre los 28 y 32 grados . El pico de calor se espera alrededor de las 4 de la tarde, cuando se alcanzarán los 31 grados. La humedad relativa también jugará un papel importante, comenzando en un 54% y disminuyendo a lo largo del día, alcanzando un mínimo del 19% hacia las 8 de la tarde. Esto sugiere que, aunque el calor será notable, la sensación de bochorno será moderada.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur y el noroeste, con velocidades que variarán entre 8 y 17 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 34 km/h. Esto podría proporcionar un alivio momentáneo del calor, especialmente durante las horas más cálidas del día.

No se esperan precipitaciones en ninguna parte del día, lo que significa que las actividades al aire libre podrán llevarse a cabo sin preocupaciones. La probabilidad de lluvia es nula, lo que es una buena noticia para aquellos que planean disfrutar de un día en el parque o realizar actividades deportivas.

El amanecer se producirá a las 7:50 de la mañana, y el ocaso será a las 8:58 de la tarde, lo que permitirá disfrutar de largas horas de luz solar. Este es un día ideal para salir a caminar, hacer un picnic o simplemente relajarse al aire libre.

En resumen, el tiempo en La Rinconada para hoy se presenta como una oportunidad perfecta para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. La combinación de un viento moderado y la ausencia de nubosidad promete un día espléndido para todos los rinconeros.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-27T20:57:12.