El tiempo en Puente Genil: previsión meteorológica para hoy, jueves 28 de agosto

El día de hoy, 28 de agosto de 2025, Puente Genil se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, con temperaturas que comenzarán en torno a los 24 grados . A medida que avance el día, se espera que las temperaturas alcancen su punto máximo en la tarde, llegando hasta los 31 grados, lo que sugiere un día cálido y soleado.

La humedad relativa variará a lo largo del día, comenzando en un 50% por la mañana y descendiendo hasta un 19% en las horas más cálidas. Esto indica que, aunque el calor será notable, la sensación de bochorno no será excesiva, lo que hará que las actividades al aire libre sean más placenteras. Sin embargo, se recomienda mantenerse hidratado y protegerse del sol, especialmente durante las horas centrales del día.

En cuanto al viento, se prevé que sople de dirección oeste, con velocidades que oscilarán entre los 14 y 26 km/h. Las ráfagas más intensas se sentirán en la tarde, alcanzando hasta 42 km/h, lo que podría proporcionar un alivio momentáneo del calor. Este viento también podría ser un factor a considerar para quienes planeen actividades al aire libre, como paseos o deportes.

No se anticipa precipitación a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero. Esto refuerza la idea de que será un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre, como paseos por el campo o reuniones familiares en parques. La ausencia de nubes y la claridad del cielo permitirán disfrutar de un hermoso atardecer, que se espera que ocurra a las 20:53, ofreciendo un espectáculo visual digno de contemplar.

A medida que la noche se acerque, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 22 grados hacia la medianoche. La humedad aumentará ligeramente, pero se mantendrá en niveles cómodos. En resumen, el tiempo en Puente Genil para hoy es perfecto para disfrutar de un día al aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y un viento que aportará frescura en los momentos más calurosos.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-27T20:57:12.