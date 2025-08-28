El tiempo en Priego de Córdoba: previsión meteorológica para hoy, jueves 28 de agosto

El día de hoy, 28 de agosto de 2025, Priego de Córdoba se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 22 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando un máximo de 27 grados en las horas centrales, lo que sugiere un día cálido pero no excesivamente caluroso.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 42% y aumentando gradualmente hasta alcanzar un 83% en las primeras horas de la tarde. Sin embargo, esta humedad no se traducirá en precipitaciones, ya que se prevé que no haya lluvias a lo largo del día. Las probabilidades de precipitación son nulas, lo que significa que los habitantes y visitantes de Priego pueden disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo.

El viento soplará desde el oeste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 16 km/h en las primeras horas, aumentando a medida que avanza el día. Se espera que la racha máxima de viento alcance los 42 km/h en la tarde, lo que podría proporcionar un alivio refrescante en las horas más cálidas. Este viento, aunque moderado, podría ser más notable en áreas abiertas y en las zonas más expuestas.

A lo largo de la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 26 grados hacia las 19:00 horas. La noche se presentará igualmente despejada, con temperaturas que caerán a 22 grados a las 21:00 horas, y continuarán descendiendo hasta los 15 grados en las primeras horas de la mañana del día siguiente. La puesta de sol está prevista para las 20:51, ofreciendo un espectáculo visual que los residentes podrán disfrutar en un entorno despejado.

En resumen, el tiempo en Priego de Córdoba para hoy es ideal para actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. Se recomienda a los ciudadanos aprovechar el buen tiempo, ya sea para pasear, practicar deportes o simplemente disfrutar de la belleza natural de la región.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-27T20:57:12.