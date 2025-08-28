El tiempo en Pozoblanco: previsión meteorológica para hoy, jueves 28 de agosto

El día de hoy, 28 de agosto de 2025, Pozoblanco se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, las temperaturas comenzarán en torno a los 23 grados , descendiendo gradualmente hasta alcanzar los 20 grados a media tarde. Este descenso se verá acompañado de una ligera brisa que, aunque no será muy intensa, aportará frescura al ambiente.

A medida que avance el día, se espera que las temperaturas continúen su descenso, alcanzando un mínimo de 15 grados en las horas más frescas de la tarde. La humedad relativa también jugará un papel importante, comenzando en un 35% por la mañana y aumentando hasta un 84% en las horas de la tarde, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más cálida de lo que indican los termómetros.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el oeste-noroeste, con velocidades que oscilarán entre los 9 y 36 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán durante las primeras horas del día, alcanzando hasta 44 km/h, lo que podría generar un ambiente algo ventoso, especialmente en áreas abiertas. Sin embargo, a medida que avance la tarde, la intensidad del viento disminuirá, lo que permitirá que la sensación de calor se mantenga más estable.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero. Esto significa que los habitantes de Pozoblanco pueden disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por cambios repentinos en el tiempo. Las condiciones son ideales para paseos, deportes o simplemente disfrutar de un día soleado en el campo o en el parque.

El cielo se mantendrá mayormente despejado, con algunas nubes altas que no afectarán la visibilidad ni la luminosidad del día. La salida del sol se producirá a las 07:45 y se podrá disfrutar de un hermoso ocaso a las 20:55, lo que promete un atardecer espectacular para cerrar el día.

En resumen, Pozoblanco disfrutará de un día cálido y mayormente soleado, con temperaturas agradables y un viento moderado que hará que la jornada sea placentera para todos.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-27T20:57:12.