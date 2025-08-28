El tiempo en Palma del Río: previsión meteorológica para hoy, jueves 28 de agosto

El día de hoy, 28 de agosto de 2025, Palma del Río se prepara para un tiempo mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían adornar el cielo en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que el sol brille intensamente, proporcionando un ambiente cálido y agradable para los residentes y visitantes de la localidad.

Las temperaturas oscilarán entre los 24°C en las primeras horas de la mañana y alcanzarán un máximo de 33°C durante la tarde. Este calor será más pronunciado en las horas centrales del día, por lo que se recomienda a la población que tome precauciones, especialmente si planea realizar actividades al aire libre. La sensación térmica podría ser aún más elevada debido a la combinación de la temperatura y la humedad relativa, que se mantendrá en torno al 54% al inicio del día y descenderá a un 16% hacia la tarde.

La humedad, aunque moderada, podría hacer que el calor se sienta más intenso, por lo que es aconsejable mantenerse hidratado y buscar sombra en las horas más calurosas. A lo largo del día, la humedad irá disminuyendo, lo que podría ofrecer un alivio en la sensación térmica hacia la tarde.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el oeste y suroeste, con velocidades que variarán entre 15 y 20 km/h. Las ráfagas podrían alcanzar hasta 37 km/h en las horas más activas, lo que podría proporcionar un ligero alivio del calor, especialmente en las áreas más abiertas. Sin embargo, es importante tener en cuenta que el viento podría ser más fuerte en las zonas expuestas, por lo que se recomienda precaución.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia se mantiene en cero, lo que es ideal para quienes planean actividades al aire libre, como paseos, deportes o reuniones familiares.

El amanecer se producirá a las 07:47 y el ocaso será a las 20:56, lo que brinda un amplio margen para disfrutar de la luz del día. En resumen, Palma del Río disfrutará de un día soleado y cálido, perfecto para disfrutar de las actividades veraniegas, siempre con la precaución necesaria ante las altas temperaturas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-27T20:57:12.