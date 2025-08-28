El tiempo en Los Palacios y Villafranca: previsión meteorológica para hoy, jueves 28 de agosto

Hoy, 28 de agosto de 2025, Los Palacios y Villafranca se preparan para un día mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían adornar el cielo en las primeras horas de la mañana. A medida que avanza el día, se espera que el sol brille intensamente, proporcionando un ambiente cálido y agradable para los residentes y visitantes.

Las temperaturas oscilarán entre los 22 grados en las primeras horas de la mañana y alcanzarán un máximo de 31 grados en la tarde. Este rango de temperaturas sugiere un día caluroso, ideal para actividades al aire libre, aunque se recomienda mantenerse hidratado y buscar sombra durante las horas más cálidas.

La humedad relativa será variable a lo largo del día, comenzando en un 69% por la mañana y disminuyendo a un 28% hacia la tarde. Esta reducción en la humedad contribuirá a que el calor se sienta más intenso, especialmente en las horas centrales del día. Por lo tanto, es aconsejable que las personas que planean estar al aire libre tomen precauciones adecuadas para evitar golpes de calor.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur y el oeste, con velocidades que oscilarán entre 9 y 35 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en la tarde, alcanzando hasta 55 km/h, lo que podría generar un ambiente ventoso, especialmente en áreas abiertas. Este viento puede ofrecer un alivio temporal del calor, pero también es importante tener en cuenta que podría afectar a actividades al aire libre, como deportes o eventos al aire libre.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es del 0%, lo que refuerza la idea de que será un día seco y soleado. Esto es ideal para aquellos que planean disfrutar de un día en el campo o participar en festividades locales.

En resumen, el tiempo en Los Palacios y Villafranca para hoy será predominantemente soleado, con temperaturas cálidas y un viento notablemente fuerte en la tarde. Es un día perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, siempre con precauciones ante el calor y el viento.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-27T20:57:12.