El tiempo en Osuna: previsión meteorológica para hoy, jueves 28 de agosto

Hoy, 28 de agosto de 2025, Osuna se prepara para un día mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían adornar el cielo en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que el sol brille intensamente, proporcionando un ambiente cálido y agradable. Las temperaturas oscilarán entre los 19 y 29 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 17:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque 29 grados. Esta variación de temperatura sugiere un inicio de jornada fresco, ideal para actividades al aire libre, que se transformará en un calor más intenso durante la tarde.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 56% por la mañana y descendiendo hasta un 25% en las horas más cálidas del día. Esto significa que, aunque el calor será notable, la sensación de bochorno no será excesiva, lo que permitirá disfrutar de las actividades diarias sin incomodidades significativas.

En cuanto al viento, se registrarán ráfagas provenientes del oeste y suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 12 y 29 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán durante la tarde, alcanzando hasta 44 km/h, lo que podría proporcionar un alivio refrescante en los momentos de mayor calor. Este viento también podría ser un factor a considerar para quienes planeen actividades al aire libre, especialmente en áreas abiertas.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que los planes al aire libre no se verán interrumpidos por la lluvia. La probabilidad de precipitación es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco. Esto es ideal para quienes deseen disfrutar de un paseo por el campo o participar en eventos al aire libre.

El amanecer se producirá a las 07:47, ofreciendo una hermosa vista matutina, mientras que el ocaso se espera para las 20:54, brindando una oportunidad perfecta para disfrutar de una puesta de sol espectacular. En resumen, el tiempo de hoy en Osuna será propicio para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y un viento que aportará frescura a lo largo del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-27T20:57:12.