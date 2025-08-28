El tiempo en Morón de la Frontera: previsión meteorológica para hoy, jueves 28 de agosto

El día de hoy, 28 de agosto de 2025, Morón de la Frontera se presentará con un tiempo mayormente despejado, ideal para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto por nubes altas, pero a medida que avance el día, se espera que estas den paso a un ambiente completamente despejado. Las temperaturas oscilarán entre los 17°C por la mañana y alcanzarán un máximo de 30°C durante la tarde, lo que sugiere un día cálido y agradable.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 67% en la madrugada y descendiendo a un 27% hacia la tarde. Esto indica que, aunque el calor será notable, la sensación de bochorno no será excesiva, lo que permitirá disfrutar del día con mayor comodidad.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el oeste y suroeste, con velocidades que variarán a lo largo del día. En las primeras horas, el viento alcanzará los 18 km/h, aumentando gradualmente hasta llegar a ráfagas de hasta 44 km/h por la tarde. Esta brisa será refrescante y contribuirá a mitigar el calor, especialmente en las horas más cálidas del día.

No se esperan precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% durante todo el día. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que es una buena noticia para quienes planean actividades al aire libre, como paseos, deportes o reuniones familiares.

La salida del sol se producirá a las 07:48 y se podrá disfrutar de un hermoso ocaso a las 20:56, lo que brinda la oportunidad de aprovechar al máximo las horas de luz natural. La combinación de un cielo despejado y temperaturas agradables hará que la tarde sea perfecta para disfrutar de un picnic en el parque o una caminata por la ciudad.

En resumen, el tiempo en Morón de la Frontera para hoy se presenta como una jornada ideal, con temperaturas cálidas, cielos despejados y vientos moderados. Es un día propicio para salir y disfrutar de la belleza del entorno, así que no olvides protegerte del sol y mantenerte hidratado mientras disfrutas de este espléndido día de verano.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-27T20:57:12.