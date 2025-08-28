El tiempo en Montilla: previsión meteorológica para hoy, jueves 28 de agosto

El día de hoy, 28 de agosto de 2025, Montilla se presenta con un tiempo mayormente despejado, ideal para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo ha estado cubierto por nubes altas, pero a medida que avanza el día, se espera que estas den paso a un ambiente completamente despejado. Las temperaturas oscilarán entre los 17°C por la mañana y alcanzarán un máximo de 30°C durante la tarde, lo que sugiere un día cálido y soleado.

La humedad relativa comenzará en un 49% y se incrementará ligeramente a lo largo del día, alcanzando un 66% en las horas más cálidas. Sin embargo, este nivel de humedad no debería resultar incómodo, dado que las temperaturas se mantendrán en un rango agradable. La sensación térmica será de calor moderado, especialmente en las horas centrales del día, por lo que se recomienda tomar precauciones, como el uso de protector solar y mantenerse hidratado.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el oeste a una velocidad de 12 km/h, aumentando en intensidad a lo largo del día, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 39 km/h en las horas de la tarde. Este viento, aunque moderado, puede proporcionar un alivio agradable del calor, especialmente en las áreas más abiertas de la ciudad.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que las probabilidades de lluvia son nulas. Esto es una buena noticia para aquellos que planean actividades al aire libre, ya que el tiempo se mantendrá seco y soleado. Las condiciones son ideales para disfrutar de un paseo por el campo o una reunión con amigos en el parque.

El orto se producirá a las 07:45, brindando una hermosa luz matutina, mientras que el ocaso está previsto para las 20:53, lo que permitirá disfrutar de una larga jornada de luz solar. En resumen, el tiempo en Montilla para hoy es perfecto para disfrutar de la naturaleza y realizar actividades al aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y un viento moderado que hará que la experiencia sea aún más placentera.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-27T20:57:12.