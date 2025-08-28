El tiempo en Moguer: previsión meteorológica para hoy, jueves 28 de agosto

El día de hoy, 28 de agosto de 2025, se espera un tiempo mayormente despejado en Moguer, con un cielo que se mantendrá poco nuboso durante la primera parte de la jornada y completamente despejado a medida que avance el día. Las temperaturas oscilarán entre los 19 y 30 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales, donde se prevé que el termómetro marque alrededor de 30 grados a las 16:00 horas. Este calor será más pronunciado en las horas de la tarde, por lo que se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones, especialmente aquellos que realicen actividades al aire libre.

La humedad relativa será variable a lo largo del día, comenzando en un 42% a las 00:00 horas y aumentando gradualmente hasta alcanzar un 82% en la mañana. Sin embargo, a medida que las temperaturas suban, la humedad comenzará a descender, situándose en torno al 25% por la tarde. Esto puede generar una sensación térmica más cálida, por lo que es aconsejable mantenerse hidratado y buscar sombra en las horas más calurosas.

En cuanto al viento, se prevé que sople del noroeste con velocidades que oscilarán entre 15 y 40 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 40 km/h, lo que podría generar una sensación de frescor en medio del calor. Este viento también podría ser un factor a considerar para quienes planeen actividades al aire libre, ya que podría levantar polvo y afectar la visibilidad en algunas áreas.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, con un pronóstico de 0 mm de lluvia. Esto significa que las condiciones serán ideales para disfrutar de actividades al aire libre, como paseos por el campo o visitas a la playa. Sin embargo, es importante recordar que, aunque no se anticipan lluvias, el sol será intenso, por lo que se recomienda el uso de protector solar y ropa adecuada para evitar golpes de calor.

En resumen, el tiempo en Moguer para hoy se presenta como una jornada soleada y cálida, con temperaturas agradables y un viento moderado que aportará algo de frescura. Es un día perfecto para disfrutar de la naturaleza y realizar actividades al aire libre, siempre tomando las precauciones necesarias ante el calor.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-27T20:57:12.