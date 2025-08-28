El tiempo en Martos: previsión meteorológica para hoy, jueves 28 de agosto

El día de hoy, 28 de agosto de 2025, Martos se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 23 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando un máximo de 28 grados en las horas centrales, lo que sugiere un día cálido pero no excesivamente caluroso.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 41% por la mañana y aumentando ligeramente a lo largo del día, alcanzando un 68% en las horas de la tarde. Esto podría generar una sensación de calor más intensa, especialmente durante las horas pico. Sin embargo, la ausencia de precipitaciones, con un 0% de probabilidad de lluvia, asegura que no habrá interrupciones en las actividades al aire libre.

El viento soplará desde el oeste y suroeste, con velocidades que oscilarán entre 3 y 20 km/h. Durante la mañana, el viento será más suave, aumentando su intensidad a medida que se acerque la tarde, alcanzando ráfagas de hasta 39 km/h. Esta brisa puede resultar refrescante y contribuir a la sensación de bienestar en el ambiente, especialmente en las horas más cálidas del día.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 22 grados a las 23:00 horas. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso previsto para las 20:51. La visibilidad será excelente, lo que permitirá apreciar el paisaje y las estrellas al caer la noche.

En resumen, Martos disfrutará de un día mayormente soleado y cálido, ideal para actividades al aire libre. Se recomienda a los habitantes y visitantes que aprovechen el buen tiempo, manteniéndose hidratados y protegiéndose del sol durante las horas más calurosas. La combinación de temperaturas agradables, cielos despejados y una brisa suave promete un día placentero en esta localidad andaluza.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-27T20:57:12.