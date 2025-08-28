El tiempo en Marchena: previsión meteorológica para hoy, jueves 28 de agosto

El día de hoy, 28 de agosto de 2025, Marchena se presenta con un tiempo mayormente despejado, ideal para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con algunas nubes altas que no afectarán la luminosidad del día. A medida que avance la jornada, las condiciones meteorológicas seguirán siendo favorables, con temperaturas que oscilarán entre los 18 y 31 grados .

La temperatura comenzará en torno a los 23 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 22 grados en la madrugada. A medida que el sol se eleva, se espera un aumento gradual, alcanzando los 30 grados hacia la tarde. La máxima se registrará alrededor de las 16:00 horas, cuando el termómetro podría llegar hasta los 31 grados. Por la noche, las temperaturas descenderán nuevamente, situándose en torno a los 23 grados.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 64% y disminuyendo a lo largo del día hasta alcanzar un 23% por la tarde. Esto sugiere que, aunque el calor será notable, la sensación de bochorno no será excesiva, lo que permitirá disfrutar del tiempo sin incomodidades.

En cuanto al viento, se prevé que sople del suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 10 y 32 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en las primeras horas de la mañana y durante la tarde, alcanzando hasta 49 km/h en su punto máximo. Este viento puede proporcionar un alivio refrescante en las horas más cálidas del día.

No se esperan precipitaciones a lo largo de la jornada, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto significa que no habrá interrupciones por lluvias, lo que es ideal para quienes planean actividades al aire libre, como paseos, deportes o reuniones familiares.

El orto se producirá a las 07:48 y el ocaso a las 20:56, brindando un día largo y soleado para disfrutar. En resumen, Marchena experimentará un día cálido y despejado, con condiciones perfectas para disfrutar del final del verano.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-27T20:57:12.