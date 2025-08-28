El tiempo en Mairena del Aljarafe: previsión meteorológica para hoy, jueves 28 de agosto
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Mairena del Aljarafe según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 28 de agosto de 2025, Mairena del Aljarafe se presenta con un tiempo mayormente despejado y poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con una ligera presencia de nubes que no afectará la luminosidad del día. Las temperaturas comenzarán en torno a los 24 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 23 grados en las primeras horas de la mañana.
A medida que avance el día, se espera un aumento gradual de la temperatura, alcanzando los 30 grados en las horas centrales, especialmente entre las 16:00 y 18:00 horas. Este calor será acompañado de una humedad relativa que oscilará entre el 26% y el 72%, siendo más alta en las primeras horas y disminuyendo conforme se acerque la tarde. La combinación de calor y humedad puede hacer que la sensación térmica sea un poco más intensa, por lo que se recomienda mantenerse hidratado y buscar sombra en las horas más calurosas.
En cuanto al viento, se prevé que sople de dirección oeste y suroeste, con velocidades que variarán entre 6 y 19 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 35 km/h, lo que podría proporcionar un alivio momentáneo del calor. Sin embargo, es importante tener en cuenta que estas rachas pueden ser más notorias en áreas abiertas y expuestas.
No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que las actividades al aire libre podrán llevarse a cabo sin inconvenientes. La probabilidad de lluvia es nula, lo que es una excelente noticia para quienes planean disfrutar de un día en el parque o realizar actividades deportivas.
El ocaso se producirá a las 20:59 horas, marcando el final de un día que, aunque caluroso, se presentará ideal para disfrutar de la naturaleza y de la vida al aire libre. Con un cielo despejado y temperaturas agradables por la noche, Mairena del Aljarafe ofrecerá un ambiente perfecto para una cena al aire libre o un paseo nocturno. En resumen, hoy será un día espléndido en Mairena del Aljarafe, ideal para disfrutar de todas las actividades que la localidad tiene para ofrecer.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-27T20:57:12.
