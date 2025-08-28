El tiempo en Mairena del Alcor: previsión meteorológica para hoy, jueves 28 de agosto

El día de hoy, 28 de agosto de 2025, Mairena del Alcor se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá con nubes altas, pero a medida que avance el día, se espera que estas den paso a un cielo completamente despejado. Las temperaturas oscilarán entre los 18 y 30 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales de la tarde, lo que sugiere un día caluroso, ideal para actividades al aire libre.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 65% por la mañana y descendiendo a un 27% hacia la tarde. Esto significa que, aunque el calor será notable, la sensación de bochorno no será excesiva, lo que contribuirá a un ambiente más confortable. Sin embargo, se recomienda a los ciudadanos mantenerse hidratados y protegerse del sol, especialmente durante las horas de mayor radiación.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur y suroeste, con velocidades que variarán a lo largo del día. Por la mañana, se registrarán ráfagas de hasta 19 km/h, aumentando a medida que avanza la jornada, alcanzando picos de hasta 50 km/h por la tarde. Esta brisa puede ofrecer un alivio temporal del calor, pero también es importante tener precaución, ya que las ráfagas fuertes podrían afectar a estructuras ligeras y árboles.

No se esperan precipitaciones en Mairena del Alcor hoy, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco. Esto es ideal para quienes planean actividades al aire libre, como paseos, deportes o reuniones familiares.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando alrededor de 24 grados . El cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso previsto para las 20:57. La noche será tranquila y fresca, ideal para disfrutar de actividades nocturnas al aire libre.

En resumen, Mairena del Alcor disfrutará de un día soleado y caluroso, con condiciones ideales para actividades al aire libre y sin riesgo de lluvia. Se aconseja a los ciudadanos aprovechar el buen tiempo, manteniéndose hidratados y protegidos del sol.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-27T20:57:12.