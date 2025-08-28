El tiempo en Lucena: previsión meteorológica para hoy, jueves 28 de agosto
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Lucena según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 28 de agosto de 2025, Lucena se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, con temperaturas que comenzarán en torno a los 22 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura irá descendiendo ligeramente, alcanzando los 21 grados a la 1 de la madrugada y estabilizándose en 20 grados durante las horas más frescas de la madrugada.
A partir de las 4 de la mañana, el termómetro marcará 19 grados, y se mantendrá en ese rango hasta las 6 de la mañana. A medida que el día avance, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando los 27 grados a las 4 de la tarde, y culminando en un máximo de 28 grados entre las 5 y las 6 de la tarde. Este incremento en la temperatura se verá acompañado de una humedad relativa que oscilará entre el 44% y el 86%, siendo más alta durante las primeras horas del día y disminuyendo gradualmente hacia la tarde.
El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Durante la mañana, se registrarán vientos del oeste a una velocidad de 5 a 8 km/h, aumentando a medida que el día avanza. A partir de la tarde, se espera que el viento sople del noreste, alcanzando velocidades de hasta 20 km/h, lo que podría proporcionar un alivio ante el calor.
En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que sea nula a lo largo del día, lo que significa que no se esperan lluvias. Esto es ideal para quienes planean actividades al aire libre, ya que el tiempo se mantendrá seco y soleado. La visibilidad será buena, permitiendo disfrutar de un día claro y luminoso.
El ocaso se producirá a las 20:52, lo que brindará una hermosa puesta de sol para cerrar el día. En resumen, Lucena disfrutará de un día cálido y mayormente despejado, perfecto para actividades al aire libre y para disfrutar de la belleza del entorno natural.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-27T20:57:12.
