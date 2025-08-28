El tiempo en Lora del Río: previsión meteorológica para hoy, jueves 28 de agosto

El día de hoy, 28 de agosto de 2025, Lora del Río se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará adornado con algunas nubes altas, pero estas no afectarán la luminosidad del día. A medida que avance la mañana, se espera que el sol brille intensamente, con temperaturas que comenzarán en torno a los 24 grados a las 00:00 horas y descenderán gradualmente hasta alcanzar los 22 grados a las 03:00 horas.

A partir de las 04:00 horas, la temperatura seguirá su descenso, llegando a los 21 grados a las 04:00 y 20 grados a las 05:00. Sin embargo, a medida que el día avanza, las temperaturas comenzarán a recuperarse, alcanzando los 30 grados a las 14:00 horas y un máximo de 33 grados a las 17:00 horas, lo que sugiere que será un día caluroso, especialmente en las horas centrales.

La humedad relativa variará a lo largo del día, comenzando en un 52% a las 00:00 horas y disminuyendo hasta un 19% en las horas más cálidas, lo que contribuirá a una sensación de calor más intensa. A medida que se acerque la tarde, la humedad comenzará a aumentar ligeramente, alcanzando un 24% hacia las 22:00 horas.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el suroeste durante la mañana, con velocidades que oscilarán entre los 11 y 14 km/h. A medida que avance el día, el viento cambiará de dirección hacia el noreste, manteniendo velocidades similares, lo que podría ofrecer un ligero alivio ante las altas temperaturas.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia, lo que refuerza la idea de un día seco y soleado. Las condiciones climáticas son ideales para actividades al aire libre, por lo que se recomienda aprovechar el buen tiempo para disfrutar de paseos, deportes o reuniones familiares.

El orto se producirá a las 07:48 horas y el ocaso a las 20:57 horas, brindando un amplio margen para disfrutar de la luz del día. En resumen, Lora del Río experimentará un día de calor y sol, con cielos despejados y condiciones perfectas para disfrutar del verano.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-27T20:57:12.