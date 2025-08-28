El tiempo en Linares: previsión meteorológica para hoy, jueves 28 de agosto

El día de hoy, 28 de agosto de 2025, se espera un tiempo mayormente despejado en Linares, con algunas variaciones en la nubosidad a lo largo del día. Durante la madrugada y las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro y agradable. A medida que avance la mañana, se mantendrá la tendencia de cielos despejados, con temperaturas que comenzarán en torno a los 26 grados .

A lo largo del día, las temperaturas irán disminuyendo ligeramente, alcanzando un máximo de 31 grados en las horas más cálidas de la tarde. Este aumento de temperatura se verá acompañado de una humedad relativa que oscilará entre el 35% y el 69%, lo que podría generar una sensación de calor moderado, especialmente en las horas centrales del día. Sin embargo, la brisa proveniente del oeste, con velocidades que alcanzarán hasta 24 km/h, ayudará a mitigar el calor, proporcionando un alivio agradable.

No se prevén precipitaciones en la jornada, ya que los pronósticos indican un 0% de probabilidad de lluvia durante todo el día. Esto significa que los habitantes de Linares podrán disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. La ausencia de lluvias también contribuirá a que el ambiente se mantenga seco, lo que es favorable para quienes padecen de alergias estacionales.

En cuanto al viento, se espera que sople de manera constante desde el oeste, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 43 km/h en las horas de mayor intensidad. Este viento, aunque fresco, no debería causar inconvenientes significativos, y podría ser un buen acompañante para quienes decidan salir a caminar o realizar actividades deportivas.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 24 grados hacia el final del día. El cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso ocaso, previsto para las 20:49 horas. La noche se presentará tranquila y fresca, ideal para disfrutar de actividades al aire libre o simplemente relajarse en casa.

En resumen, el tiempo en Linares para hoy se perfila como ideal para disfrutar de un día soleado y cálido, con condiciones perfectas para actividades al aire libre y un ambiente agradable gracias a la brisa del oeste.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-27T20:57:12.