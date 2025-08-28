El tiempo en Lepe: previsión meteorológica para hoy, jueves 28 de agosto

El día de hoy, 28 de agosto de 2025, Lepe se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, ideal para actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará completamente despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 23 grados . A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura alcance su punto máximo alrededor de las 18:00 horas, donde se prevé que llegue a los 30 grados, proporcionando un ambiente cálido y agradable.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 49% por la mañana y descendiendo a un 23% hacia la tarde. Esto sugiere que, aunque el día será caluroso, la sensación térmica no será excesivamente sofocante, lo que permitirá disfrutar de la jornada con comodidad. Sin embargo, se recomienda a los ciudadanos mantenerse hidratados y protegerse del sol durante las horas más cálidas del día.

En cuanto al viento, se anticipa que soplará del noroeste a lo largo del día, con velocidades que oscilarán entre los 15 y 41 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en las primeras horas de la mañana y durante la tarde, alcanzando hasta 41 km/h. Este viento fresco puede ofrecer un alivio ante las altas temperaturas, especialmente en las zonas costeras, donde se recomienda aprovechar la brisa marina.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco. Esto es ideal para quienes planean actividades al aire libre, como paseos por la playa, picnics o deportes en el parque.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 23 grados hacia las 23:00 horas. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso programado para las 21:03 horas. La visibilidad será excelente, lo que hará que la observación de las estrellas sea una actividad placentera para los noctámbulos.

En resumen, el tiempo en Lepe para hoy es perfecto para disfrutar de un día al aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y un viento que aportará frescura. Se aconseja a los habitantes y visitantes aprovechar al máximo este día soleado.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-27T20:57:12.