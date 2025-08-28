El tiempo en Lebrija: previsión meteorológica para hoy, jueves 28 de agosto
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Lebrija según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 28 de agosto de 2025, se espera un tiempo mayormente despejado en Lebrija, con algunas nubes altas que podrían aparecer en las primeras horas de la noche. A lo largo del día, las temperaturas oscilarán entre los 19 y 30 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 16:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque 30 grados. Las temperaturas más frescas se sentirán por la mañana, con mínimas de 19 grados a primera hora.
La humedad relativa será variable, comenzando en un 78% en la madrugada y disminuyendo a lo largo del día, alcanzando un 39% en la tarde. Esto sugiere que, aunque el día será cálido, la sensación de bochorno podría ser moderada debido a la disminución de la humedad.
En cuanto al viento, se anticipa que sople desde el sur y el suroeste, con velocidades que oscilarán entre 15 y 30 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 47 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura en las horas más cálidas del día. Este viento también podría contribuir a la dispersión de las nubes altas que se prevén para la noche.
No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto significa que los habitantes de Lebrija podrán disfrutar de un día soleado y seco, ideal para actividades al aire libre. La ausencia de lluvia y el tiempo despejado son propicios para disfrutar de la naturaleza y realizar planes familiares o deportivos.
El orto se producirá a las 07:51, brindando una hermosa luz matutina, mientras que el ocaso se espera a las 20:58, ofreciendo una larga jornada de luz solar. Con estas condiciones, los residentes de Lebrija pueden prepararse para un día agradable, con temperaturas cálidas y un cielo mayormente despejado, perfecto para disfrutar de la vida al aire libre.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-27T20:57:12.
