El tiempo en Jaén: previsión meteorológica para hoy, jueves 28 de agosto

El día de hoy, 28 de agosto de 2025, se presenta en Jaén con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 25 grados . A medida que avance el día, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando un máximo de 29 grados en las horas más cálidas de la tarde.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 35% por la mañana y aumentando gradualmente hasta un 56% en las horas de la tarde. Esto podría generar una sensación de calor más intensa, especialmente durante las horas pico, aunque el tiempo seguirá siendo mayormente seco, ya que no se prevén precipitaciones a lo largo del día. La probabilidad de lluvia es nula, lo que significa que no hay riesgo de chubascos o tormentas.

El viento soplará desde el oeste, con velocidades que oscilarán entre los 8 y 30 km/h. Durante la mañana, se registrarán ráfagas más fuertes, alcanzando hasta 53 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura en las primeras horas del día. Sin embargo, a medida que avance la jornada, la intensidad del viento disminuirá, lo que permitirá que las temperaturas se sientan más cálidas.

A lo largo de la tarde, se espera que el cielo continúe despejado, lo que favorecerá la actividad al aire libre. Las temperaturas se mantendrán agradables, con mínimas de 20 grados en las horas de la tarde y un descenso gradual hacia la noche. La puesta de sol se producirá a las 20:50, marcando el final de un día soleado y cálido.

Para aquellos que planean actividades al aire libre, se recomienda llevar protección solar, ya que la radiación UV puede ser alta durante las horas centrales del día. Además, es aconsejable mantenerse hidratado, especialmente si se realizarán actividades físicas.

En resumen, el tiempo en Jaén para hoy es ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con un cielo despejado, temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia. Aprovechemos este día soleado para disfrutar de la belleza de nuestra ciudad.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-27T20:57:12.