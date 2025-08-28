El tiempo en Huelva: previsión meteorológica para hoy, jueves 28 de agosto

Hoy, 28 de agosto de 2025, Huelva se prepara para un día mayormente despejado, con un cielo que se mantendrá poco nuboso durante la noche y completamente despejado a lo largo del día. Las temperaturas oscilarán entre los 19 y 30 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales de la jornada. A primera hora de la mañana, se espera una temperatura de 24 grados, que irá descendiendo ligeramente hasta los 19 grados en las primeras horas de la tarde, antes de repuntar hacia el final del día.

La humedad relativa será variable, comenzando en un 47% por la mañana y disminuyendo a medida que avanza el día, alcanzando un mínimo del 25% en las horas más cálidas. Esto sugiere un ambiente seco y cálido, ideal para actividades al aire libre. Sin embargo, se recomienda a los ciudadanos mantenerse hidratados y protegerse del sol, especialmente durante las horas pico de calor.

En cuanto al viento, se prevé que sople del noroeste con velocidades que oscilarán entre los 12 y 40 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en las primeras horas de la mañana y en la tarde, lo que podría generar una sensación térmica más fresca en comparación con las temperaturas reales. A lo largo del día, el viento se moderará, pero seguirá siendo un factor a tener en cuenta, especialmente para quienes realicen actividades en la costa o en áreas abiertas.

No se anticipa precipitación en ninguna de las horas del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de precipitación es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado y agradable. Este clima seco y soleado es perfecto para disfrutar de las playas de Huelva, donde se espera que muchos residentes y turistas aprovechen el buen tiempo.

El orto se producirá a las 07:55, brindando una hermosa luz matutina, mientras que el ocaso se espera para las 21:02, ofreciendo una larga jornada de luz solar. En resumen, Huelva disfrutará de un día ideal para actividades al aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y un viento moderado que aportará algo de frescura.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-27T20:57:12.