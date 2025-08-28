El tiempo en Dos Hermanas: previsión meteorológica para hoy, jueves 28 de agosto

El día de hoy, 28 de agosto de 2025, se presenta con un tiempo mayormente despejado en Dos Hermanas, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, las nubes altas que se observan en el cielo darán paso a un día predominantemente soleado, con temperaturas que oscilarán entre los 19 y 31 grados . La temperatura alcanzará su punto máximo en las horas centrales del día, alcanzando los 31 grados a las 17:00 horas, lo que sugiere que será un día cálido.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 68% por la mañana y descendiendo a un 22% hacia la tarde. Esto indica que, aunque el calor será notable, la sensación de bochorno no será excesiva, lo que contribuirá a un día más placentero para actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el sur, con velocidades que variarán a lo largo del día. Por la mañana, se registrarán ráfagas de hasta 12 km/h, aumentando gradualmente hasta alcanzar los 55 km/h en las horas de la tarde. Esta intensidad del viento podría generar una sensación de frescura, especialmente en las horas más calurosas, y es recomendable tener precaución si se planean actividades al aire libre, ya que las ráfagas podrían ser fuertes.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco. Esto es ideal para quienes deseen disfrutar de actividades al aire libre, como paseos, deportes o simplemente relajarse en parques y jardines.

A medida que se acerque la tarde, la temperatura comenzará a descender, alcanzando los 27 grados a las 21:00 horas. El ocaso se producirá a las 20:58, ofreciendo un espectáculo visual con la puesta de sol, que será un momento perfecto para disfrutar de la tranquilidad del final del día.

En resumen, el tiempo en Dos Hermanas para hoy es propicio para disfrutar de actividades al aire libre, con un ambiente cálido, cielos despejados y sin riesgo de lluvias. Se recomienda a los ciudadanos aprovechar el buen tiempo y mantenerse hidratados durante las horas más calurosas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-27T20:57:12.