El tiempo en Écija: previsión meteorológica para hoy, jueves 28 de agosto

El día de hoy, 28 de agosto de 2025, Écija se presenta con un tiempo mayormente despejado, ideal para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá con nubes altas, pero a medida que avance el día, se espera que estas den paso a un ambiente completamente despejado. Las temperaturas oscilarán entre los 18 y 31 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales de la tarde, lo que sugiere que será un día caluroso.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 61% por la mañana y descendiendo hasta un 19% en las horas más cálidas. Esto puede hacer que la sensación térmica sea un poco más intensa, por lo que se recomienda mantenerse hidratado y buscar sombra durante las horas pico de calor.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el oeste y suroeste, con rachas que alcanzarán hasta 44 km/h en las horas de la tarde. Este viento puede proporcionar un alivio temporal del calor, especialmente en las áreas abiertas. Sin embargo, es importante tener precaución, ya que las ráfagas pueden ser fuertes en ciertos momentos, especialmente en zonas expuestas.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que refuerza la idea de un tiempo seco y soleado. La probabilidad de lluvia es nula, lo que significa que no habrá interrupciones por mal tiempo. Esto es especialmente favorable para aquellos que planean actividades al aire libre, como paseos, deportes o reuniones familiares.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 24 grados hacia la medianoche. El cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá disfrutar de una hermosa vista del cielo estrellado. La puesta de sol está programada para las 20:55, ofreciendo un espectáculo visual que no te querrás perder.

En resumen, el tiempo en Écija para hoy es perfecto para disfrutar del verano, con temperaturas cálidas, cielos despejados y un viento que, aunque fuerte, puede ser refrescante. Es un día ideal para salir y aprovechar al máximo lo que la naturaleza tiene para ofrecer.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-27T20:57:12.