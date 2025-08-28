El tiempo en Coria del Río: previsión meteorológica para hoy, jueves 28 de agosto

Hoy, 28 de agosto de 2025, Coria del Río disfrutará de un día mayormente despejado, con un cielo poco nuboso durante la noche y la mañana. A medida que avance el día, se espera que las condiciones se mantengan favorables, con un predominio de cielos despejados que permitirán que el sol brille intensamente. Las temperaturas oscilarán entre los 18°C por la mañana y alcanzarán un máximo de 31°C por la tarde, lo que sugiere un ambiente cálido y agradable para disfrutar al aire libre.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 68% en las primeras horas del día y descendiendo a un 27% hacia la tarde. Esto indica que, aunque el calor será notable, la sensación de bochorno no será excesiva, lo que permitirá que los habitantes y visitantes de Coria del Río se sientan cómodos durante sus actividades diarias.

En cuanto al viento, se prevé que sople de dirección predominantemente del oeste y suroeste, con velocidades que variarán a lo largo del día. Las ráfagas más intensas se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 49 km/h, lo que podría generar una sensación refrescante en medio del calor. Es recomendable que quienes planeen actividades al aire libre tomen precauciones ante posibles ráfagas de viento, especialmente en áreas abiertas.

No se anticipa precipitación a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que es ideal para quienes deseen disfrutar de un día en el parque, realizar deportes al aire libre o simplemente pasear por la ciudad.

La salida del sol se producirá a las 07:51, brindando luz natural desde temprano, mientras que el ocaso se espera para las 20:59, lo que permitirá disfrutar de largas horas de luz diurna. Este es un día perfecto para actividades familiares, picnics o eventos al aire libre, ya que las condiciones climáticas son ideales para disfrutar de la belleza de Coria del Río.

En resumen, el tiempo de hoy en Coria del Río será cálido, mayormente despejado y sin lluvias, con un viento moderado que aportará frescura. Es un día propicio para disfrutar de la naturaleza y de la vida al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-27T20:57:12.