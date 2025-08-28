El tiempo en Córdoba: previsión meteorológica para hoy, jueves 28 de agosto

El día de hoy, 28 de agosto de 2025, Córdoba se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un agradable día al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá con nubes altas, pero a medida que avance el día, se espera que estas den paso a un cielo completamente despejado. Las temperaturas oscilarán entre los 17°C por la mañana y alcanzarán un máximo de 32°C durante la tarde, lo que sugiere un ambiente cálido y propicio para actividades al exterior.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 59% por la mañana y descendiendo a un 19% hacia la tarde. Esto indica que, aunque el calor será notable, la sensación de bochorno no será excesiva, lo que hará que el tiempo sea más llevadero. Sin embargo, se recomienda a los cordobeses mantenerse hidratados y protegerse del sol, especialmente durante las horas pico de calor.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el oeste con velocidades que variarán a lo largo del día. Por la mañana, se registrarán ráfagas de hasta 23 km/h, disminuyendo gradualmente a medida que avanza la tarde. A pesar de esta disminución, se espera que el viento mantenga una brisa fresca que ayudará a mitigar la sensación térmica en las horas más cálidas.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, con un pronóstico de 0% de probabilidad de lluvia. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que es ideal para quienes planean actividades al aire libre, como paseos, picnics o deportes.

La salida del sol se producirá a las 07:45, y el ocaso será a las 20:54, lo que proporciona una amplia ventana de luz natural para disfrutar del día. A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, ofreciendo un ambiente más fresco y agradable.

En resumen, Córdoba disfrutará de un día soleado y cálido, con cielos despejados y sin posibilidad de lluvia. Es una jornada perfecta para disfrutar de la naturaleza y realizar actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta la importancia de la hidratación y la protección solar.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-27T20:57:12.