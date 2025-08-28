El tiempo en Castilleja de la Cuesta: previsión meteorológica para hoy, jueves 28 de agosto

El día de hoy, 28 de agosto de 2025, se presenta con un tiempo mayormente despejado en Castilleja de la Cuesta. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado y agradable. A medida que avance el día, las condiciones meteorológicas seguirán siendo favorables, con temperaturas que oscilarán entre los 24°C en la madrugada y alcanzarán un máximo de 30°C durante la tarde.

La temperatura comenzará a descender ligeramente hacia la noche, situándose en torno a los 24°C al caer el sol. La humedad relativa variará a lo largo del día, comenzando en un 53% por la mañana y disminuyendo hasta un 20% en las horas más cálidas, lo que contribuirá a una sensación de calor moderado. Sin embargo, a medida que la tarde avance, la humedad aumentará nuevamente, alcanzando un 29% al final del día.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el noroeste con velocidades que oscilarán entre los 14 y 19 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 35 km/h, lo que podría proporcionar un alivio momentáneo del calor. Este viento, aunque moderado, podría ser más notable en áreas abiertas y expuestas.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia, lo que significa que los residentes de Castilleja de la Cuesta pueden planificar actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. La ausencia de lluvias y el cielo despejado son ideales para disfrutar de paseos, deportes o simplemente relajarse en el exterior.

La salida del sol se producirá a las 07:51, brindando un hermoso amanecer, mientras que el ocaso se espera para las 20:59, ofreciendo una tarde prolongada para disfrutar del buen tiempo. En resumen, el tiempo de hoy en Castilleja de la Cuesta será cálido, soleado y con vientos moderados, perfecto para disfrutar de actividades al aire libre y aprovechar al máximo el final del verano.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-27T20:57:12.