El tiempo en Cartaya: previsión meteorológica para hoy, jueves 28 de agosto

El día de hoy, 28 de agosto de 2025, Cartaya se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que favorecerá la entrada de luz solar y temperaturas cálidas. A las 00:00 horas, la temperatura se sitúa en 23 grados , descendiendo ligeramente a 21 grados a la 01:00, y alcanzando los 19 grados a las 03:00 y 04:00. Sin embargo, a medida que avance la mañana, se espera un aumento gradual en la temperatura, que alcanzará los 30 grados en las horas pico de la tarde.

La humedad relativa también jugará un papel importante en la sensación térmica. A primera hora, la humedad se encuentra en un 49%, aumentando a un 58% a la 01:00 y alcanzando un 76% a las 04:00. A medida que el día avanza, la humedad comenzará a disminuir, lo que contribuirá a que la sensación de calor sea más llevadera durante las horas centrales del día.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noroeste con velocidades que oscilarán entre los 15 y 41 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en las primeras horas de la mañana y en la tarde, alcanzando hasta 41 km/h a las 14:00. Este viento fresco puede proporcionar un alivio ante las altas temperaturas, especialmente en las horas más calurosas.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto significa que los residentes y visitantes de Cartaya podrán disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por cambios climáticos repentinos. La ausencia de nubes y la estabilidad del tiempo hacen de este un día ideal para disfrutar de la playa, paseos por el campo o cualquier actividad al aire libre.

El ocaso se producirá a las 21:03, lo que permitirá disfrutar de una larga jornada de luz. Con un tiempo tan favorable, es un buen momento para aprovechar el tiempo en familia o con amigos, disfrutando de la belleza natural que ofrece Cartaya en esta época del año.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-27T20:57:12.