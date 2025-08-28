El tiempo en Carmona: previsión meteorológica para hoy, jueves 28 de agosto

El día de hoy, 28 de agosto de 2025, Carmona se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con algunas nubes altas que no afectarán la luminosidad del día. Las temperaturas comenzarán en torno a los 23 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 22 grados en las primeras horas de la mañana.

A medida que avance el día, se espera un aumento gradual de la temperatura, alcanzando un máximo de 30 grados entre las 17:00 y 18:00 horas. Este ascenso térmico será acompañado de una humedad relativa que oscilará entre el 61% y el 25%, lo que podría generar una sensación de calor moderada, especialmente durante las horas más cálidas. La humedad será más alta en las primeras horas del día, pero disminuirá a medida que la temperatura se eleve.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el oeste y suroeste, con velocidades que variarán a lo largo del día. En las primeras horas, se registrarán rachas de hasta 21 km/h, aumentando a 38 km/h en las horas centrales de la tarde. Esta brisa será refrescante y contribuirá a mitigar la sensación de calor, especialmente en las zonas más abiertas de la ciudad.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero. Esto significa que los habitantes de Carmona podrán disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por cambios climáticos repentinos. La ausencia de lluvias y el cielo despejado son ideales para paseos, actividades deportivas y reuniones familiares.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 25 grados hacia las 22:00 horas. El ocaso se producirá a las 20:57, ofreciendo un espectáculo visual con un cielo despejado que permitirá disfrutar de un atardecer espectacular.

En resumen, el tiempo en Carmona para hoy es perfecto para disfrutar de un día al aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y vientos moderados que aportarán frescura. Es un día ideal para aprovechar al máximo las actividades veraniegas antes de que el verano llegue a su fin.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-27T20:57:12.