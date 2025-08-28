El tiempo en Camas: previsión meteorológica para hoy, jueves 28 de agosto

El día de hoy, 28 de agosto de 2025, se espera un tiempo mayormente despejado en Camas, con un estado del cielo que se mantendrá poco nuboso durante las primeras horas de la mañana y completamente despejado a partir de la madrugada. Las temperaturas oscilarán entre los 24 grados a las 00:00 horas y alcanzarán un máximo de 31 grados hacia la tarde, lo que sugiere un día cálido y agradable.

La humedad relativa será variable a lo largo del día, comenzando en un 58% a las 00:00 horas y disminuyendo hasta un 19% en las horas más cálidas. Este descenso en la humedad, combinado con las altas temperaturas, podría generar una sensación térmica más intensa, por lo que se recomienda a los ciudadanos mantenerse hidratados y protegerse del sol durante las horas pico.

En cuanto a las precipitaciones, no se prevé ninguna a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de precipitación es del 0% en todos los periodos, lo que refuerza la idea de un día seco y soleado. Esto es ideal para actividades al aire libre, ya que las condiciones climáticas serán propicias para disfrutar de paseos, deportes o reuniones familiares.

El viento soplará desde el sur durante la mañana, con velocidades que alcanzarán hasta 9 km/h, aumentando a medida que avanza el día. A partir de la tarde, el viento cambiará a dirección noreste, con ráfagas que podrían llegar a los 33 km/h. Este aumento en la velocidad del viento puede proporcionar un alivio momentáneo del calor, especialmente en las horas más calurosas.

El orto se producirá a las 07:50 y el ocaso a las 20:58, lo que permitirá disfrutar de un largo día de luz solar. Las condiciones climáticas son ideales para disfrutar de actividades al aire libre, así que se recomienda aprovechar el buen tiempo. Sin embargo, es importante tener en cuenta la protección solar, ya que la radiación UV puede ser alta durante las horas centrales del día.

En resumen, Camas disfrutará de un día soleado y cálido, con temperaturas agradables y sin posibilidad de lluvia. Las condiciones son perfectas para disfrutar de la naturaleza y realizar actividades al aire libre, siempre con precauciones ante el calor y la exposición solar.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-27T20:57:12.