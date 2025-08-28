El tiempo en Cabra: previsión meteorológica para hoy, jueves 28 de agosto

Hoy, 28 de agosto de 2025, el tiempo en Cabra se presenta mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que el cielo permanezca mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado y agradable. Las temperaturas oscilarán entre los 17°C por la mañana y alcanzarán un máximo de 29°C durante la tarde, lo que sugiere un día cálido y propicio para actividades al aire libre.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 43% por la mañana y aumentando ligeramente a lo largo del día, alcanzando un 53% hacia la tarde. Esto podría hacer que la sensación térmica sea un poco más cálida, especialmente en las horas centrales del día. Sin embargo, la brisa suave que se espera ayudará a mitigar el calor, proporcionando un alivio agradable.

En cuanto al viento, se anticipa que sople desde el oeste y suroeste, con velocidades que variarán entre 6 y 19 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 38 km/h, lo que podría ser un factor a considerar para quienes planeen actividades al aire libre, especialmente en áreas abiertas. La dirección del viento también contribuirá a la dispersión de cualquier posible acumulación de calor, haciendo que el ambiente sea más tolerable.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día seco y soleado. Esto es ideal para quienes deseen disfrutar de un paseo por la ciudad o realizar actividades recreativas en los parques locales.

El orto se producirá a las 07:44, brindando una hermosa luz matutina, mientras que el ocaso está previsto para las 20:52, lo que permitirá disfrutar de una larga jornada de luz solar. En resumen, el tiempo en Cabra hoy será perfecto para disfrutar de la naturaleza y realizar actividades al aire libre, con temperaturas agradables y un cielo mayormente despejado.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-27T20:57:12.