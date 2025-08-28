El tiempo en Las Cabezas de San Juan: previsión meteorológica para hoy, jueves 28 de agosto

Hoy, 28 de agosto de 2025, Las Cabezas de San Juan se prepara para un día mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían adornar el cielo en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que el sol brille intensamente, proporcionando un ambiente cálido y agradable para los residentes y visitantes de la localidad.

Las temperaturas oscilarán entre los 19 y 30 grados a lo largo del día. La mañana comenzará con un leve frescor, alcanzando los 22 grados a las 00:00 horas y descendiendo a 21 grados en las primeras horas del día. A medida que el sol se eleva, las temperaturas irán en aumento, alcanzando su punto máximo de 30 grados alrededor de las 16:00 horas. Por la tarde, se prevé un ligero descenso, con temperaturas que rondarán los 27 grados hacia las 19:00 horas, lo que sugiere un tiempo ideal para actividades al aire libre.

La humedad relativa será variable, comenzando en un 74% a medianoche y disminuyendo gradualmente a un 34% hacia la tarde. Este descenso en la humedad, combinado con las altas temperaturas, podría hacer que el calor se sienta más intenso, por lo que se recomienda a los ciudadanos mantenerse hidratados y buscar sombra durante las horas más calurosas del día.

En cuanto al viento, se anticipa que sople desde el sur, con velocidades que oscilarán entre 6 y 24 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en la tarde, alcanzando hasta 44 km/h, lo que podría proporcionar un alivio temporal del calor. Sin embargo, es importante tener en cuenta que estas ráfagas podrían ser más intensas en áreas abiertas.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que permite disfrutar de un día sin preocupaciones meteorológicas. Las condiciones son ideales para actividades al aire libre, como paseos, deportes o simplemente disfrutar de un día en el parque.

El orto se producirá a las 07:51 y el ocaso a las 20:57, brindando una buena cantidad de luz solar para aprovechar al máximo el día. En resumen, el tiempo en Las Cabezas de San Juan será mayormente soleado y cálido, perfecto para disfrutar de las últimas semanas del verano.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-27T20:57:12.