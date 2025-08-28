El tiempo en Bailén: previsión meteorológica para hoy, jueves 28 de agosto

El día de hoy, 28 de agosto de 2025, Bailén se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, las nubes altas dominarán el cielo, pero a medida que avance el día, se espera que estas den paso a un cielo completamente despejado, lo que favorecerá la luminosidad y la calidez.

Las temperaturas oscilarán entre los 21 y 30 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales de la tarde, cuando se prevé que el termómetro marque 30 grados. Este calor será más pronunciado en las horas de mayor insolación, por lo que se recomienda a los ciudadanos tomar precauciones, como el uso de protector solar y mantenerse hidratados, especialmente si se planea realizar actividades al aire libre.

La humedad relativa variará a lo largo del día, comenzando en un 38% por la mañana y aumentando hasta un 71% en las horas de la tarde. Este incremento en la humedad puede hacer que la sensación térmica sea un poco más intensa, por lo que es importante estar atentos a las condiciones del tiempo y adaptarse a ellas.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el oeste con velocidades que alcanzarán hasta los 21 km/h en las primeras horas, aumentando a 41 km/h en la tarde. Esta brisa puede ofrecer un alivio temporal del calor, pero también es recomendable tener precaución, ya que las ráfagas más fuertes podrían afectar a estructuras ligeras y árboles.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que permite planificar actividades al aire libre sin temor a cambios climáticos inesperados.

El orto se producirá a las 07:41, brindando un hermoso amanecer, mientras que el ocaso se espera para las 20:50, ofreciendo una puesta de sol que promete ser espectacular. En resumen, el tiempo en Bailén para hoy es ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y un viento que, aunque fuerte, puede ser refrescante.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-27T20:57:12.