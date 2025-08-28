El tiempo en Baeza: previsión meteorológica para hoy, jueves 28 de agosto

El día de hoy, 28 de agosto de 2025, Baeza se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 25 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando un máximo de 29 grados en las horas centrales, lo que sugiere un día cálido pero no excesivamente caluroso.

La humedad relativa también jugará un papel importante en la sensación térmica. En la mañana, la humedad se situará en un 37%, aumentando gradualmente hasta un 59% por la tarde. Esto podría hacer que la sensación térmica sea un poco más cálida, especialmente en las horas de mayor temperatura. Sin embargo, la combinación de un cielo despejado y temperaturas moderadas hará que sea un día propicio para actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se prevé que sople del oeste con velocidades que oscilarán entre los 15 y 26 km/h. Durante las primeras horas, el viento será más suave, pero se intensificará a medida que avance el día, alcanzando ráfagas de hasta 46 km/h en su punto máximo. Este viento fresco puede ofrecer un alivio agradable del calor, especialmente en las horas más cálidas de la tarde.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que las probabilidades de lluvia son nulas. Esto es ideal para aquellos que planean salir a disfrutar de la ciudad, ya que no habrá interrupciones por mal tiempo. La visibilidad será excelente, permitiendo disfrutar de los hermosos paisajes que Baeza tiene para ofrecer.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando alrededor de 22 grados hacia la medianoche. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá observar un hermoso atardecer, con el ocaso previsto para las 20:49. La noche se presentará fresca, ideal para paseos nocturnos o cenas al aire libre.

En resumen, el tiempo en Baeza para hoy es perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, un cielo despejado y sin riesgo de lluvia. Es un día ideal para explorar la ciudad y disfrutar de su rica historia y cultura.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-27T20:57:12.