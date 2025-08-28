El tiempo en Baena: previsión meteorológica para hoy, jueves 28 de agosto

El día de hoy, 28 de agosto de 2025, se presenta con un tiempo mayormente despejado en Baena, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la temperatura comenzará en torno a los 24 grados , descendiendo ligeramente a 23 grados a la 1 de la madrugada y alcanzando un mínimo de 18 grados en las horas más frescas de la mañana. A medida que avance el día, se espera un aumento gradual de la temperatura, que alcanzará su punto máximo en torno a las 4 de la tarde, con valores que podrían llegar hasta los 30 grados.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 40% y aumentando a medida que la temperatura se eleva, alcanzando un 72% en las horas de la mañana. Sin embargo, a medida que el sol se eleva, la humedad comenzará a disminuir, estabilizándose en torno al 20% hacia el final de la tarde. Esto sugiere que, aunque la sensación de calor será notable, el ambiente no se sentirá excesivamente húmedo.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el oeste y suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 11 y 29 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en las primeras horas de la mañana y durante la tarde, alcanzando hasta 41 km/h. Esto podría proporcionar un alivio temporal del calor, especialmente en las horas más cálidas del día.

No se anticipan precipitaciones, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias a lo largo de la jornada. La probabilidad de lluvia es nula, lo que permitirá que las actividades al aire libre se desarrollen sin inconvenientes. La visibilidad será óptima, lo que favorecerá la realización de actividades recreativas y deportivas.

El amanecer se producirá a las 7:43, mientras que el ocaso se espera para las 20:52, ofreciendo un día largo y soleado. En resumen, Baena disfrutará de un día de verano típico, ideal para salir y disfrutar de la naturaleza, con temperaturas agradables y un cielo mayormente despejado. Es un momento perfecto para aprovechar el aire libre, ya sea en un paseo por el campo o en actividades familiares.

Información elaborada utilizando datos de la Agencia Estatal de Meteorología. Fecha de actualización: 2025-08-27T20:57:12.