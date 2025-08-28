El tiempo en Andújar: previsión meteorológica para hoy, jueves 28 de agosto

El día de hoy, 28 de agosto de 2025, Andújar se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, las nubes altas dominarán el cielo, pero a medida que avance el día, se espera que estas den paso a un cielo completamente despejado. Las temperaturas oscilarán entre los 18 y 32 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales de la tarde, lo que sugiere que será un día cálido.

La humedad relativa comenzará en un 46% por la mañana, aumentando ligeramente hasta un 78% en las primeras horas del día, pero se espera que disminuya a medida que las temperaturas suban. Esto puede generar una sensación de calor más intensa durante las horas pico, especialmente entre las 14:00 y las 16:00, cuando se prevé que la temperatura alcance su máximo de 32 grados.

En cuanto al viento, se registrarán rachas moderadas provenientes del oeste, con velocidades que oscilarán entre 7 y 22 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en las primeras horas de la tarde, alcanzando hasta 40 km/h, lo que podría proporcionar un alivio temporal del calor. Sin embargo, es recomendable que los ciudadanos tomen precauciones, especialmente aquellos que realicen actividades al aire libre, ya que el viento puede ser un factor a considerar.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de que será un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre, como paseos por el campo o reuniones familiares en parques.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 27 grados hacia las 21:00. El ocaso se producirá a las 20:51, ofreciendo un espectáculo visual con un cielo despejado que permitirá disfrutar de una hermosa puesta de sol.

En resumen, Andújar disfrutará de un día cálido y mayormente soleado, con temperaturas agradables y vientos moderados. Es una excelente oportunidad para salir y disfrutar de la naturaleza, aprovechando el buen tiempo antes de que el tiempo cambie en los próximos días.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-27T20:57:12.