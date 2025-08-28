El tiempo en Aljaraque: previsión meteorológica para hoy, jueves 28 de agosto

El día de hoy, 28 de agosto de 2025, Aljaraque se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, con temperaturas que comenzarán en torno a los 24 grados . A medida que avance el día, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando un máximo de 29 grados en las horas centrales, lo que sugiere un día cálido pero no excesivamente caluroso.

La humedad relativa será un factor a tener en cuenta, comenzando en un 50% por la mañana y aumentando gradualmente hasta un 90% en las horas más frescas de la tarde. Esto puede generar una sensación de calor más intensa, especialmente durante las horas pico. Sin embargo, la brisa del viento, que soplará desde el noroeste a velocidades que oscilarán entre los 9 y 21 km/h, proporcionará un alivio y hará que la sensación térmica sea más llevadera.

A lo largo del día, no se prevén precipitaciones, lo que significa que los habitantes de Aljaraque pueden disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por la lluvia. La probabilidad de precipitación es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco. Las condiciones climáticas son ideales para paseos, deportes al aire libre o simplemente disfrutar de un día en familia en los parques locales.

En cuanto a la puesta de sol, se espera que ocurra a las 21:02, lo que permitirá disfrutar de una larga tarde de verano. Las temperaturas comenzarán a descender después de la puesta del sol, alcanzando los 25 grados hacia la noche, lo que hará que las temperaturas sean agradables para actividades nocturnas.

Es importante recordar que, aunque el día se presenta favorable, se recomienda mantenerse hidratado y protegerse del sol durante las horas más calurosas. La combinación de un cielo despejado, temperaturas cálidas y una brisa suave promete un día perfecto para disfrutar de la belleza de Aljaraque y sus alrededores.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-27T20:57:12.