El tiempo en La Algaba: previsión meteorológica para hoy, jueves 28 de agosto

El día de hoy, 28 de agosto de 2025, La Algaba se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado y cálido. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará con nubes altas, pero a medida que avance el día, se espera que estas den paso a un ambiente completamente despejado. Las temperaturas oscilarán entre los 19 y 32 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales de la tarde, donde se prevé que el termómetro marque 32 grados. Este calor será acompañado por una humedad relativa que variará entre el 21% y el 75%, lo que podría generar una sensación térmica algo más elevada en los momentos de mayor temperatura.

En cuanto a las condiciones de viento, se anticipa que soplará desde el norte-noroeste, con velocidades que oscilarán entre los 7 y 17 km/h. Durante la mañana, el viento será más suave, aumentando su intensidad a medida que el día avanza, alcanzando ráfagas de hasta 33 km/h en las horas de la tarde. Esto podría proporcionar un alivio momentáneo del calor, especialmente en las áreas más abiertas y expuestas.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que los habitantes de La Algaba podrán disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por la lluvia. La probabilidad de precipitación es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado y agradable. Las condiciones climáticas son ideales para disfrutar de paseos, actividades deportivas o simplemente relajarse en los parques locales.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender gradualmente, alcanzando los 30 grados hacia las 19:00 horas. La noche se presentará con un cielo despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer alrededor de las 20:58 horas. Las temperaturas nocturnas se mantendrán en torno a los 21 grados, lo que hará que la velada sea agradable y propicia para salir a cenar o disfrutar de un paseo nocturno.

En resumen, el tiempo de hoy en La Algaba se caracteriza por un ambiente cálido, despejado y sin lluvias, ideal para disfrutar de las actividades al aire libre y aprovechar al máximo el día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-27T20:57:12.